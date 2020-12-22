После скандала и заявлений руководства Госпродпотребслужбы о закрытии новогодних локаций и ярмарок в Киеве, городские власти все же объявили о начале работы сезонных ярмарок.

С 22 по 25 декабря во всех районах столицы будут проводить сезонные ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

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Чиновники объясняют целесообразность подобных мероприятий более полным удовлетворением потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции.

Опасный толпа

Хотя представители власти постоянно подчеркивают, что во время работы на ярмарках или их посещения нужно пользоваться средствами безопасности, а также соблюдать дистанцию, в большинстве случаев такого не случается. Продавцы обычно находятся с масками на подбородке, а посетители вообще не надевают их.

Именно поэтому в Госпродпотребслужбе угрожали организаторам подобных мероприятий уголовным делам.

Где в Киеве будут проходить ярмарки:

22 декабря:

в Голосеевском районе – проспект Науки, 88;

в Дарницком районе – улица Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе – улица. Ивана Микитенко, 21-27;

в Подольском районе – улица Юрковская, 25;

в Святошинском районе – улица. Гната Юры, 5, на пересечении проспект Победы, 73/1 и улица Кулибина;

в Шевченковском районе – улица Багговутовская, 1.

23 декабря (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевская)

в Днепровском районе – проспект Соборности, 2-20;

в Печерском районе – улица Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

в Подольском районе – проспект Правды, 5-11;

в Святошинском районе – улица Подлесная, 8.

24 декабря (четверг):

в Голосеевском районе – улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), улица Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)

в Днепровском районе – бульвар Перова, 8-10, проспект Романа Шухевича, 12-А;

в Печерском районе – улица Генерала Алмазова, 6;

в Подольском районе – улица Юрковская, 25;

в Святошинском районе – улица Гната Юры, 5, на пересечении проспект Победы, 73/1 и улица Кулибина;

в Шевченковском районе – улица Багговутовская, 1.

25 декабря (пятница):

в Голосеевском районе – проспект Голосеевский, 116, проспект Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – улица Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – улица Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

в Днепровском районе – улица Гродненская, 1 / 35-17, улица Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – переулок Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Святошинском районе – улица Подлесная, 8;

в Соломенском районе – улица Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), улица Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)

в Шевченковском районе – улица Рижская, 1, улица Ружинская, 16-18 (возле сквера), улица Деревлянская, 16-20, улица Бульварно-Кудрявская, 2-4, между уличным проездом возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и улицы Богдана Хмельницкого, 94.

26 декабря (суббота):

в Оболонском районе – улица Иорданская 1-9.

27 декабря (воскресенье):

в Днепровском районе – улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Святошинском районе – улица Семашко, 10.