В Пуще-Водице в Киеве местная женщина заметила, что кто-то понемногу разбирает исторический дом-с деревянной дачи срывают обивку. Впоследствии обнаружили и следы поджога. Активисты уверяют, что это делают по "заказу" застройщиков.

На соседнем участке "под застройку" вырезали все деревья. Об этом сообщают на фейсбук-странице ОО "Киевская Пуща".

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Женщина, сообщившая активистам об уничтожении особняка, обычно подкармливает в том месте котов. Она заметила еще две недели назад, что кто-то разбирает деревянную наружную обивку на доме, а также увидела небольшое место от попытки поджога.

За несколько дней она нашла другое место поджога. Огонь попал и в середину помещения – выгорело несколько метров пола.

Больше мест поджога нашли уже сами общественные активисты. Они уверены, что дача мешает застройщикам, которые хотят заработать миллионы на этом земельном участке.

Смотрите видео об обследовании активистами дачи:

Что это за дача? Особняк расположен на улице Юнкерова, 37. Его построили в начале 20 века. Здание считают интересным образцом деревянной дачной застройки. Она в запущенном состоянии, как и многие подобные исторические памятники в Киеве. В 2014 году здание поставлено на учет памятников архитектуры.



Дача в Пуще-Водице / Фото Wikimedia

Почему горят исторические дома в Киеве

В Киеве очень часто горят подобные исторические объекты, а после полного разрушения памятника, на их месте строят новые торговые центры или жилые дома.

Активисты не верят в естественное происхождение огня в большинстве таких случаев – считается, что застройщики намеренно поджигают здания, а власти закрывают на это глаза.

Некоторые факты поджогов доказаны следствием. Например, это первый киевский кинотеатр "Экран", что в Святошинском районе. Его поджигали дважды.

Также много раз поджигатели пытались уничтожить исторический дом Вертипороха на Межигорской.