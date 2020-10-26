Менее чем за сутки правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в убийстве 46-летней женщины на Троещине в Киеве. Тело убитой с признаками насильственной смерти и изнасилования нашли прохожие.

Сразу по прибытию на вызов на улицу Закревского правоохранители увидели многочисленные синяки и признаки асфиксии, сообщили в полиции Киева. Врачи лишь подтвердили то, что женщину задушили.

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Личные вещи женщины были при ней, так что на ограбление преступление не походило. Кроме этого, на женщине была разорвана верхняя одежда, а ее брюки приспущены, сообщает "Информатор".



Криминалисты и врачи установили насильственную смерть пострадавшей / Фото пресс-службы полиции Киева

Что известно об убийстве на Троещине

После того, как полицейские установили личность убитой, они узнали, что накануне она поссорилась со знакомым. На причастность его к преступлению указывал не только личный мотив, но и следы на месте преступления.

Женщина погибла ужасной смертью. По предварительным данным, ее изнасиловали и били палкой. Она лежала рядом с умершей. На шее у женщины была сумка, которой ее и задушили.



Убийство женщины раскрыли менее чем за сутки / Фото пресс-службы полиции Киева

Злоумышленника задержали

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний уроженец Херсонщины. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.



В убийстве подозревают 32-летнего мужчину / Фото пресс-службы полиции Киева