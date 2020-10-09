В почтовых ящиках киевляне находят письма, в которых требуется заплатить определенную сумму за нарушение правил дорожного движения. Интересно, что подобные сообщения присылают даже тем, у кого нет автомобиля.

Чтобы надавить на свою жертву, мошенники звонят от имени коллекторов и угрожают забрать квартиру или запретить выезжать за границу. Новый способ мошенничества исследовали журналисты интернет-издания "Обозреватель".

Читайте также Мамин бизнесмен: украинец инсценировал смерть, чтобы мамочка получила миллионы долларов компенсации

Как разоблачили мошенников

Некоторые доверчивые и законопослушные украинцы попадают на крючок – сразу платят липовый штраф. Мошенники попались, когда прислали письмо киевлянке Валентине Андрияшко. Женщина уже давно не владеет авто – при разводе оно досталось мужу.

Женщина удивилась, что от нее требуют деньги за нарушение ПДД и начала выяснять ситуацию. При проверке в специальном приложении о штрафах никакой информации о нарушениях не нашлось.

Угрозы от коллекторов

После этого женщине начали звонить коллекторы и угрожать, что отберут квартиру. Киевлянка не растерялась и заявила, что обратится в полицию. После этого звонки прекратились.

Еще одна история с мошенничеством

Похожая история произошла с Геннадием из Киевской области. Он также получил штраф за превышение скорости. Но перед тем, как заплатить, мужчина решил проверить информацию. Он также не нашел себя в приложении среди правонарушителей.

После того, как мужчине позвонили мошенники с угрозами, он обратился к адвокату, который объяснил ему, что это новая схема аферы.

К теме Злоупотребляют мошенники: почему Новая почта закрыла услугу "Сейф-сервис"

Что нужно делать, если вам прислали подобное письмо:

В полиции рекомендуют прежде чем оплачивать штраф за нарушение ПДД, проверить все в базе:

в электронном кабинете водителя (e-driver.hsc.gov.ua)

на сайте МВД (bdr.mvs.gov.ua)

в приложении "Дия"

Юристы отмечают, что с введением диджитализации в Украине у мошенников увеличилась возможность доступа к различным базам, которые они могут незаконно купить и использовать для своей противоправной деятельности.