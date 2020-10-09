В Киеве мошенники рассылают фейковые требования оплатить штраф за нарушение ПДД
В почтовых ящиках киевляне находят письма, в которых требуется заплатить определенную сумму за нарушение правил дорожного движения. Интересно, что подобные сообщения присылают даже тем, у кого нет автомобиля.
Чтобы надавить на свою жертву, мошенники звонят от имени коллекторов и угрожают забрать квартиру или запретить выезжать за границу. Новый способ мошенничества исследовали журналисты интернет-издания "Обозреватель".
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Как разоблачили мошенников
Некоторые доверчивые и законопослушные украинцы попадают на крючок – сразу платят липовый штраф. Мошенники попались, когда прислали письмо киевлянке Валентине Андрияшко. Женщина уже давно не владеет авто – при разводе оно досталось мужу.
Женщина удивилась, что от нее требуют деньги за нарушение ПДД и начала выяснять ситуацию. При проверке в специальном приложении о штрафах никакой информации о нарушениях не нашлось.
Угрозы от коллекторов
После этого женщине начали звонить коллекторы и угрожать, что отберут квартиру. Киевлянка не растерялась и заявила, что обратится в полицию. После этого звонки прекратились.
Еще одна история с мошенничеством
Похожая история произошла с Геннадием из Киевской области. Он также получил штраф за превышение скорости. Но перед тем, как заплатить, мужчина решил проверить информацию. Он также не нашел себя в приложении среди правонарушителей.
После того, как мужчине позвонили мошенники с угрозами, он обратился к адвокату, который объяснил ему, что это новая схема аферы.
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Что нужно делать, если вам прислали подобное письмо:
В полиции рекомендуют прежде чем оплачивать штраф за нарушение ПДД, проверить все в базе:
- в электронном кабинете водителя (e-driver.hsc.gov.ua)
- на сайте МВД (bdr.mvs.gov.ua)
- в приложении "Дия"
Юристы отмечают, что с введением диджитализации в Украине у мошенников увеличилась возможность доступа к различным базам, которые они могут незаконно купить и использовать для своей противоправной деятельности.