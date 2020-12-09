В Киеве в рамках всеукраинской акции "Накорми птицу зимой" изготовили более 8 сотен кормушек, которые появятся в разных столичных скверах и парках, лесах, во дворах школ и в детских садах.

В Голосеевском парке уже разместили 100 таких кормушек для пернатых. Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

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Проект "Накорми птицу зимой" инициировало Гослесагентство для того, чтобы помочь тем птицам, которые зимуют в Украине.

Положить корм в кормушки могут все желающие. Однако организаторы акции отмечают, что птиц нельзя кормить хлебом, жареными семечками, солеными и копчеными продуктами.

Лучшим кормом для пернатых станет зерно, орешки или сырые семена.

В Киеве разместят 800 кормушек для птиц: смотрите фото