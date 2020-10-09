В столице зафиксировали самый высокий суточный прирост заболевших с начала пандемии. За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 567 инфицированных.

СНБО Украины сообщает, что со вчерашнего дня в Киеве умерли 10 больных коронавирусом. Зато 295 пациентов выписали, так как последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.

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До сих наибольшее количество новых случаев заражения в Киеве составляло 447. Такое количество новых больных регистрировали дважды – 26 сентября и 2 октября.



Виталий Кличко сообщил, что среди новых больных 29 медиков и 35 детей. В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Деснянском районе – 117, Оболонском – 83, а также в Днепровском районе – 71.

По состоянию на 9 октября коронавирус диагностировали 26 463 киевлянам, 463 из которых умерли, а 9411 – выздоровели.

Сейчас столица находится в желтой зоне карантина. Впрочем, уже 12 октября город может оказаться в оранжевой зоне, ведь заполненность коек в больницах составляет почти 75-70%

Отметим, что 9 октября рекордный суточный прирост инфицированных зарегистрировали по всей Украине. В течение одного дня болезнь обнаружили у 5804 человек.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 250 538 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 110 650 пациентов выздоровели, но 4 779 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.