В Киеве River Mall эвакуировали из-за фейкового сообщения о заминировании: видео
В Киеве 12 декабря на электронную почту торгово-развлекательного центра River Mall пришло сообщение о заминировании. Людей из ТРЦ эвакуировали. Никакой взрывчатки специалисты в помещении не нашли.
Сообщение о заминировании оказалось фейковым
В торгово-развлекательный центр прибыли взрывотехники. Об этом сообщил "Киев Оперативный".
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На странице в фейсбук самого ТРЦ отметили, что временно закрылись по техническим причинам.
В ГСЧС подтвердили, что сообщение о заминировании все-таки было, однако оно оказалось ложным. Никакой взрывчатки в помещении не нашли.
Правоохранители все проверили, но ничего не обнаружили. Вызов был ложным. ТРЦ уже возобновил работу,
– сообщила пресс-секретарь ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага.
В 20:40 в соцсетях представители River Mall призвали посетителей возвращаться.
Смотрите видео с места происшествия:
Какое наказание за фейковое заминирование
- В начале ноября парламент одобрил в 1 чтении законопроект об ответственности за ложные минирования.
- За такие ложные сообщения будут наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет. Также виновнику грозит конфискация имущества.
- За повторное совершение преступления или когда объектом стали критически важные объекты, шутникам грозит уже от 4 до 8 лет за решеткой.
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