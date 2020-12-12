В Киеве 12 декабря на электронную почту торгово-развлекательного центра River Mall пришло сообщение о заминировании. Людей из ТРЦ эвакуировали. Никакой взрывчатки специалисты в помещении не нашли.

Сообщение о заминировании оказалось фейковым

В торгово-развлекательный центр прибыли взрывотехники. Об этом сообщил "Киев Оперативный".

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На странице в фейсбук самого ТРЦ отметили, что временно закрылись по техническим причинам.

В ГСЧС подтвердили, что сообщение о заминировании все-таки было, однако оно оказалось ложным. Никакой взрывчатки в помещении не нашли.

Правоохранители все проверили, но ничего не обнаружили. Вызов был ложным. ТРЦ уже возобновил работу,

– сообщила пресс-секретарь ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага.

В 20:40 в соцсетях представители River Mall призвали посетителей возвращаться.

Смотрите видео с места происшествия:

Какое наказание за фейковое заминирование