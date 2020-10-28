В Святошинском районе Киева 27 октября родители бросили маленького ребенка в парке. Очевидцы сообщили, что взрослые просто ушли и не вернулись. Девочку забрали полицейские.

Сейчас родители ребенка еще разыскиваются. А с Кирой, так представилась правоохранителям 5-летняя девочка, все хорошо. Об этом сообщили журналисту сайта 24 канала в полиции Святошинского района.

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Ребенка оставили в сквере на улице Котельникова, 26. Имена своих родителей Кира назвала – мама Катя и папа Саша. Они живут на Троещине, отмечается в сообществе "Киев Оперативный".

Очевидцы пояснили, что девочка была с родителями, которые ее оставили и больше не появлялись.



Девочку Киру оставили в парке родители / Фото "Киев Оперативный"

Полиция разыскивает их, а также других родственников Киры. Правоохранители просят сообщить любую информацию о них по номерам: +380 93 860 9058, +380 98 028 9627 или на спецлинию 102.