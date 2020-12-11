В Киеве 11 декабря на улице Энтузиастов, 5 произошло смертельное ДТП. Машина влетела в дерево. К сожалению, один человек погиб, еще одного пострадавшего увезли в больницу.

Вероятно, что водитель Hyundai не справился с управлением, ведь на дорогах столицы очень опасно из-за гололеда. О трагедии сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

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Удар был очень мощным – машину сильно погнуло. На дереве остался след.

Смертельное ДТП в Киеве: смотрите видео

Правоохранители и местная власть предупреждает водителей во время гололеда необходимо держать дистанцию и не превышать скорость. Также не отправляться в путь на летней резине.