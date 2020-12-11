В Киеве на Русановке машина влетела в дерево: есть жертвы
В Киеве 11 декабря на улице Энтузиастов, 5 произошло смертельное ДТП. Машина влетела в дерево. К сожалению, один человек погиб, еще одного пострадавшего увезли в больницу.
Вероятно, что водитель Hyundai не справился с управлением, ведь на дорогах столицы очень опасно из-за гололеда. О трагедии сообщает сообщество dtp.kiev.ua.
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Удар был очень мощным – машину сильно погнуло. На дереве остался след.
Смертельное ДТП в Киеве: смотрите видео
Правоохранители и местная власть предупреждает водителей во время гололеда необходимо держать дистанцию и не превышать скорость. Также не отправляться в путь на летней резине.
- В Киеве 11 декабря из-за сложных погодных условий на дорогах сбился график движения общественного транспорта. Непогода доставляет немало хлопот и владельцам автомобилей, увеличилось количество ДТП.
- По состоянию на вечер, 10 декабря, с момента ухудшения ситуации на дорогах из-за непогоды, в Киеве произошло 127 аварий.
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