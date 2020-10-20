ГАСИ выдала разрешение компании, которую связывают с застройщиком Андреем Вавришем на строительство в историческом центре Киева – на улице Сагайдачного, 18. По документам, планировали деловой центр Saga City Space, а на самом деле – жилой дом.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) таки выдала разрешение на строительство компании "Сага 18", которую связывают с застройщиком Андреем Вавришем, в историческом месте Киева – на Подоле. Об этом пишут "Наши деньги".

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К строительству возникло немало вопросов, поскольку по документам это офисный центр, а на самом деле – жилой комплекс.

Разрешение выдано на "Завершение строительства делового центра (новое строительство) на улице Петра Сагайдачного, 18".



Скриншот разрешения ГАСИ / Фото "Наши деньги"





​Скриншот разрешения ГАСИ / Фото "Наши деньги"

Ось так виглядає ця ділянка:



Киев, улица Сагайдачного, 18 / скриншот из Google Maps

"Сага 18" с осени 2019 года пыталась получить в ГАСИ разрешение на это строительство. Им отказывали дважды. Одна из причин отказа – превышение высотности фасада. Вместо трех этажей, хотели строить фактически четыре.

Также строительство не предусматривало проезда, в том числе – площадки для разворота пожарной техники.

Интересно, что согласно исходным данным и разрешению ГАСИ – "Сага 18" завершает строительство 7-этажного делового центра.

Сайт будущего центра называется – Жилой комплекс Saga City Space. Там уже начали продавать квартиры. Хоть само слово "квартиры" заменили на "апартаменты", однако, сути это не меняет.

"Новый дом Saga City Space расположен в центре старого города — в самом сердце Подола среди архитектурных шедевров. Здесь для ценителей творчества всемирно известных художников и нестандартной архитектуры мы создаем эксклюзивную коллекцию апартаментов", – говорится в сообщении на сайте.



Вид из будущего дома на улице Сагайдачного, 18 / скриншот сайта saga-city.space

Стоимость квартир на профильном сайте ЛУН в ЖК Saga City Space – от 8,5 миллионов гривен за двухкомнатную и от 9,5 миллионов гривен за 3-комнатную квартиру. Однокомнатные квартиры уже проданы.

Сдать дом планируют уже в четвертом квартале 2020 года.