В Киеве за вымогательство задержали преступную группы в составе прокурора и старшего инспектора Нацполиции. Правоохранителей-оборотней задержали с поличным вечером 22 октября.

По данным следствия, злоумышленники по предварительному сговору требовали у потерпевшего 10 тысяч долларов за снятие ареста с его недвижимости. Детали операции сообщает СБУ.

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Нечестных правоохранителей "накрыли" при получении денег. В операции по задержанию принимали участие СБУ, ГБР и офис генпрокурора.

Во время обысков у прокурора обнаружили еще две тысячи долларов. Он не смог объяснить происхождение денег.

Обыск на рабочем месте прокурора-оборотня / Фото СБУ

У прокурора нашли доллары / Фото СБУ

Двум бизнесменам в погонах "светит" от восьми до 12 лет лишения свободы.