В Киеве СБУ задержала прокурора и полицейского: требовали взятку у потерпевшего
В Киеве за вымогательство задержали преступную группы в составе прокурора и старшего инспектора Нацполиции. Правоохранителей-оборотней задержали с поличным вечером 22 октября.
По данным следствия, злоумышленники по предварительному сговору требовали у потерпевшего 10 тысяч долларов за снятие ареста с его недвижимости. Детали операции сообщает СБУ.
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Нечестных правоохранителей "накрыли" при получении денег. В операции по задержанию принимали участие СБУ, ГБР и офис генпрокурора.
Во время обысков у прокурора обнаружили еще две тысячи долларов. Он не смог объяснить происхождение денег.
Обыск на рабочем месте прокурора-оборотня / Фото СБУ
У прокурора нашли доллары / Фото СБУ
Двум бизнесменам в погонах "светит" от восьми до 12 лет лишения свободы.
Что делать, если полицейский нарушает закон?
Жалобу на незаконные действия должностного лица, в частности – полицейского нужно подать в Государственное бюро расследований. Заявление направляется в соответствии с Законом "Об обращениях граждан". Подать заявление можно также и в электронном виде.