В Дарницком районе Киева полицейские и прокуроры накрыли бизнес мужчины и женщины, которые занимались сутенерством. Противозаконную деятельность злоумышленники вели в арендованных квартирах. 9 декабря им сообщили о подозрении.

О разоблачении супругов сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. В уголовном производстве по факту сутенерства фигурируют 4 человека – непосредственно организаторы бизнеса и администраторы борделей.

В Киеве накрыли "бизнес" секс-услуг: сутенеры искали проституток в интернете

Сексуальные услуги клиентам оказывали женщины, которых искали через объявления в сети.

Секс и наркотики

Во время обысков в квартирах, где предоставлялись сексуальные услуги, правоохранители нашли 56 свертков с амфетамином. Изъятые вещества передали экспертам. Если они подтвердят, что в пакетиках были наркотики, злоумышленникам могут добавить дело о распространении запрещенных веществ.



Пакетики с наркотиками передали на экспертизу / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

Работал бизнес семейной пары очень просто. Нанятые ими администраторы отвечали на телефонные звонки клиентов и занимались организацией работы борделей.



Женщин для оказания сексуальных услуг искали в интернете / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

За час услуг проституткам платили от 1600 до 2500 гривен.

Всех 4 организаторов работы борделя подозревают в вовлечении женщин в занятие проституцией, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Если их вину докажут в суде, злоумышленникам грозит от 4 до 7 лет тюрьмы. А если к квалификации дела добавят торговлю наркотиками, сроки заключения могут быть еще больше.