В Киеве заказать доставку в такую погоду трудно. Сервисы Glovo, Bolt и Raketa работают ограничено. Курьерам сложно и опасно выполнять свою работу из-за гололеда.

К примеру, приложение Glovo сегодня не работало в Голосеевском, Шевченковском и Днепровском районах столицы. Об этом сообщает "Информатор".

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Причиной этого стало резкое ухудшение погодных условий. В сервисах доставки говорят, что сбой возник из-за перегрузки системы. Избыточное количество заказов – курьеры не успевают удовлетворить все потребности киевлян.

В то же время на официальной странице сервиса доставки еды Raketa отмечают, что они работают даже при таких погодных условиях. Правда, один из основателей компании Алексей Юхимчук отметил, что в Киеве курьеры стыкаются с трудностями при доставке.

В Киеве курьерам трудно доставлять еду и товары: смотрите видео