В Киеве 6 декабря в шахту на одном из строительных объектов упал мужчина, его нашел охранник. Пострадавшего отвезли в больницу.

Как он оказался в недостроенной многоэтажке неизвестно. Об инциденте сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

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Обстоятельства инцидента

Это произошло в Соломенском районе на одном из строительных объектов.

В шахте лифта неизвестного мужчину, который, вероятно, туда упал с высоты, обнаружил охранник. Мужчине на вид около 45 лет. На место была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, что доставила пострадавшего в отделение.

Сейчас о его состоянии ничего не известно.

Ранее сайт 24 канала сообщал, что в Киеве в одном из гипермаркетов Святошинского района 23 ноября оборвался лифт. Погиб грузчик – кабина упала на скорости в шахту. Он умер до приезда скорой.