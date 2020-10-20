В Киеве Skoda протаранила две машины: водитель был пьян
Инцидент произошел в понедельник, 19 октября. Вечером водитель Skoda после аварии убегал с места ДТП и въехал еще и в Renault.
Далее водитель Skoda пытался убежать во дворы, но его задержали и передали правоохранителям. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
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Происшествие произошло в Дарницком районе Киева на перекрестке улиц Вишняковской и Руденко. Сначала он протаранил Opel, а потом Renault.
У водителя обнаружили 2,36 промилле алкоголя в крови. Этот показатель превышает разрешенную норму в 0,2 промилле в почти 12 раз.
Смотрите видео об этом ДТП:
Что делать с пьяным вождением
В Украине хотели ввести уголовную ответственность за пьяное вождение. Однако в парламенте передумали – исключили из закона подпункт, который вводил в Уголовный кодекс новую статью.
13 июля 2020 года нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект, который усиливает ответственность водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае, если водитель в таком состоянии повлечет аварию, которая приведет к смерти других людей, – ему будет грозить до 12 лет тюрьмы.