Инцидент произошел в понедельник, 19 октября. Вечером водитель Skoda после аварии убегал с места ДТП и въехал еще и в Renault.

Далее водитель Skoda пытался убежать во дворы, но его задержали и передали правоохранителям. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Происшествие произошло в Дарницком районе Киева на перекрестке улиц Вишняковской и Руденко. Сначала он протаранил Opel, а потом Renault.

У водителя обнаружили 2,36 промилле алкоголя в крови. Этот показатель превышает разрешенную норму в 0,2 промилле в почти 12 раз.

Смотрите видео об этом ДТП:

Что делать с пьяным вождением

В Украине хотели ввести уголовную ответственность за пьяное вождение. Однако в парламенте передумали – исключили из закона подпункт, который вводил в Уголовный кодекс новую статью.

13 июля 2020 года нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект, который усиливает ответственность водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае, если водитель в таком состоянии повлечет аварию, которая приведет к смерти других людей, – ему будет грозить до 12 лет тюрьмы.