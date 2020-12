В Киеве снимают кино о легендарном украинском тренере парусного спорта Викторе Коваленко. Его воспитанники – сборная Австралии выигрывали медали Олимпиады 12 раз. Режиссер картины Винсент Уорд, у которого в активе оскороносний фильм.

В течение ноября 2020 съемки некоторых эпизодов фильма проводились в акватории Днепра в Киеве и на Киевском водохранилище. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

Читайте также В Киеве показали каким будет обновленный фонтан возле памятника основателям столицы: видео

Как происходили съемки фильма

Картина называется "Кремень" ( "Storm School"). Лента основана на реальных событиях и расскажет о жизненном и профессиональном пути Виктора Коваленко.

В Киеве снимать опасные эпизоды на воде помогали украинские водолазы-спасатели.

Особое внимание уделялось безопасности детей, которые выполняют роль Коваленко в детстве и юности, а также актеров, которые по сценарию оказывались в воде.

В Киеве снимают фильм об известном тренере: смотрите фото

Что известно о Викторе Коваленко

Это выдающийся украинский тренер парусного спорта. Именно его воспитанники принесли первые золотые и бронзовые олимпийские медали независимой Украины на Олимпиаде в Атланте, а позже – многочисленные высокие спортивные награды сборной Австралии, которую он тренирует до сих пор.

Виктора Коваленко называют "Кремень", а в англоязычных странах – "medal-maker" (человек, который делает медали), поскольку только в составе сборной Австралии его воспитанники получили на Олимпийских играх 12 комплектов наград различного достоинства.

Кто снимает фильм?

Работу над фильмом новозеландского режиссера-постановщика Винсента Уорда (Vincent Ward), который имеет в активе оскароносный фильм "What Dreams May Come" (Куда приводят мечты с Робином Уильямсом 1998), реализует кинокомпания "Пронто Фильм" в сотрудничестве с компаниями Altamira Creation AG (Швейцария) и Neofilm GmbH (Германия).