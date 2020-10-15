Американский производитель виски Jack Daniel's запустил новую рекламную кампанию. Видеоролик для нее снимали в столице Украины – в одном из баров на Крещатике.

Интерьер популярного бара Украины на столичном Крещатике можно заметить в первой и последней сцене рекламного видео глобального бренда. Об этом пишут на сайте Barout.

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Ролик отсняли для рекламной кампании на 40 глобальных рынках.

Слоган новой кампании Jack Daniel's – Make It Count ("Сделай так, чтобы это имело значение"). В видео показывают несколько ситуаций, в которых люди воплощают мечту – делают то, что хотели сделать в течение длительного времени. Например, одна из героинь запускает бокал с Jack Daniel's вдоль барной стойки.

Смотрите новый рекламный ролик Jack Daniel's, +18:

Съемки ролика в Киеве проводили летом 2020 года во время карантина.

Режиссер видео – Иан Понс Джуэлл, известный благодаря рекламе Nike и музыкальным видео Винса Стейплза.

Украинцы тоже присоединились к проекту – помогал в создании ролика отечественный продакшн Radioaktive Film, известный работой над сериалом HBO "Чернобыль".

Ранее известный бренд Diesel снял рекламу в Киеве с девушкой-трансгендером, а Sony сняла в украинской столице рекламу консоли PlayStation 4.