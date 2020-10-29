В Киеве снова нездоровый воздух: столица среди лидеров рейтинга IQair
В Киеве второй день подряд фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха. Украинская столица по состоянию на 29 октября занимает третье место в мире. Впереди среди лидеров загрязнения лишь столица Индии – Дели и второй по величине город Пакистана – Лахор.
В столице Украины снова нечем дышать. Киев уже второй день подряд держится в "призерах" рейтинга IQair. По состоянию на 12: 00 29 октября он занимает третье место.
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Индекс загрязнения воздуха составляет 159 при норме в 50.
Скриншот сайта iqair.com
Экологи объясняют, что когда в Киев приходит туман, он концентрирует все вредные выбросы в воздухе и не позволяет им исчезнуть.
Больше всего загрязняют воздух машины.
Если по прогнозу погоды в Киеве передают сильный туман – это сигнал ухудшения воздуха.
Киевлянам советуют не выходить лишний раз на улицу, а также не открывать окна.
В октябре 2020 украинская столица уже второй раз оказывается среди лидеров по загрязненному воздуху. Последний раз такую ситуацию фиксировали 11-12 октября.