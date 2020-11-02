Неизвестные вандалы в Киеве испортили цветочную инсталляцию в парке "Победа". Это произошло в ночь на 2 ноября. Пострадали герои сказки "Алиса в стране чудес". Это уже второй подобный инцидент в парке.

В этот раз нашли лежащего Шляпника и испорченную фигуру самой Алисы. Об этом пишут в фейсбуке КП по СЗН Днепровского района.

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Зеленстроители очень огорчились, когда утром увидели, что вандалы снова поиздевались над их работами.

Когда утро началось с отчаяния. Сегодня ночью, в прямом смысле, "поиздевались" над конструкцией Алисы и Шляпника с выставки цветов "Алиса в стране чудес". Обидно видеть отношение людей к труду, в который вкладываем умения, время и частичку своей любви,

– говорится в сообщении.

Садоводы отмечают, что в любой ситуации нужно оставаться людьми и ценить не только природу, но и труд других.

Но дойдет ли это послание к тем лицам, которые таким образом "развлекаются" по ночам в парке.

Почти неделю назад с выставки украли "стражей" – две конструкции, которые "охраняли" выставку цветов. Они были в форме игральных карт – героев из этой же сказки.