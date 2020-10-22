Инвесторы банка "Аркада" 22 октября митингуют возле Офиса президента и планируют снова перекрыть движение на Крещатике. В то же время власти заявили, что строительство жилых комплексов, которые не закончил обанкротившийся банк, могут восстановить.

Митингующие уже собрались на Банковой и разместили огромный баннер на котором изображен Владимир Зеленский. Об этом сообщает фейсбук-сообщество "Все недострои Банка Аркада".

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Несколько протестующих с флагами уже собрались на месте проведения митинга, а дальше они планируют идти в КГГА – где уже традиционно хотят перекрыть Крещатик.

Люди требуют, чтобы строительство жилья возобновилось без доплат со стороны инвесторов:

Чего хотят инвесторы "Аркады"

Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка "Аркада" началась 29 мая 2020 года. Тогда митингующие пришли под офис "Аркады", КГГА, НБУ и Офис Президента с требованием возобновить строительство 40 домов, замороженное уже более двух лет. Уже 17 июня, во время третьего митинга обустроили палаточный городок под зданием КГГА. Акция протеста продолжается уже более 138 дней.

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Банк "Аркада", в который инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир, было признано неплатежеспособным 25 августа 2020 года. НБУ запустил процесс ликвидации банка.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство жилых комплексов, которые не закончил банк "Аркада", могут восстановить. Для этого Кличко поручил Киевгорстрою провести аудит ЖК "Эврика", "Патриотка" и "Патриотка на озерах". Впрочем, его выводы не устраивают инвесторов, поскольку им придется существенно доплатить.

16 октября несколько сотен активистов перекрыли движение на Крещатике и спровоцировали транспортный коллапс в столице. Требования инвесторов выполнены не были, но им удалось привлечь к себе внимание. Зато мэр Кличко заявил, что возмущенных инвесторов используют в политических целях.