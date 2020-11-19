В Киеве разработчики генерального плана предлагают перенести деловой центр столицы в промышленный район Теличка. Об этом говорят уже более 10 лет. Общественные активисты считают, что эту территорию хотят застроить новыми жилыми комплексами.

Разработчики проекта говорят, что перенос центра позволит разгрузить Киев. Об этом говорится на фейсбук-странице Генерального плана Киева.

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Что хотят разместить в районе Телички:

государственные административные учреждения и международные представительства;

деловые, информационные, торговые и спортивные комплексы;

зоны реабилитации природного комплекса на территориях прилегающих к Днепру.

Это называют жилищно-общественным центром. Вот так он может выглядеть:

План делового центра в районе Теличка / facebook.com/genplankyiv

Ориентировочная площадь строений может составить по предварительным расчетам около 4,5 миллионов квадратных метров, где можно организовать около 150 тысяч рабочих мест, считают разработчики генплана.

Что расположено сейчас в районе Телички:

Это одна из крупнейших промышленных зон Киева на правом берегу. Там расположены предприятия строительной индустрии и энергетики.

Основная часть первичных предприятий на территории промзоны не работает и находится в запущенном состоянии, помещение арендует мелкий бизнес.

Почему хотят перенести центр именно в этот район

Разработчики говорят о том, что эта территория расположена близко к центру и там удобная транспортная развязка, выход к реке Днепр. Все это делает район очень привлекательным.

Почему киевляне настроены скептически

Активисты в комментариях под постом пишут, что на самом деле разработчики генплана прикрываются вывеской делового центра, а на самом деле в промзоне возле Днепра построят высотки – жилье, которое будет продаваться за бешеные деньги.

Архитектор Евгений Олейник иронизирует: "расшифровываю понятие жилищно-общественного центра – застроить район 27-этажками (штук 80), в одной открыть консульство Боливии, в другой перенести какой-нибудь департамент МВД, 5-6 ТРЦ, пара церквей и три сквера с лавочками – один на набережной, два других – перед церквями".

Такая ирония имеет подоплеку. К примеру, в исторической части Киева застройщику разрешили построить деловой центр, речь идет об улице Сагайдачного, 18, но фактически компания продает там дорогие квартиры.