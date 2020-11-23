Огромная пробка образовалась на выезде из Киева в направлении Житомира, где столкнулись легковушка Chevrolet и Volkswagen инкассаторов. В результате инцидента пострадали 3 человека.

Об очередной аварии, которая произошла фактически в час пик на выезде из столицы, сообщает "Киев оперативный". Все обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

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Сейчас следователи работают на месте инцидента. Доступной для проезда машин остается только одна полоса из фактически трех.



В аварии пострадали 3 человека / Фото "Киев оперативный"

Что известно о столкновении авто с участием инкассаторов в Киеве

По предварительным данным, водитель легковушки хотел развернуться, но не заметил специальный автомобиль, который на большой скорости ехал по выделенной полосе.

В результате удара Chevrolet неуправляемо вылетел с полосы, а вот Volkswagen отбросило в отбойник. Столкновение было настолько мощным, что микроавтобус буквально вынес часть ограждения и уехал в лесополосу. Из-за плотности насаждений автомобиль остановился в паре метров.

Врачи утверждают, что в результате ДТП пострадали 3 человека. Среди них ребенок. Серьезных повреждений никто не получил.

Смотрите видео с места столкновения инкассаторского авто с легковушкой в ​​Киеве: