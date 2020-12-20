Массовое "заминирование": в Киеве одновременно закрыли ряд ТРЦ и супермаркетов
В Киеве одновременно сообщили о заминировании 5 крупных заведений торговли. В частности, это были торгово-развлекательные центры и супермаркеты.
Известен список заведений, где проверяют вероятное заминирование. Информацию предоставили в пресс-службе полиции Киева, сообщает УНН.
Интересно В Одессе первоклассница "заминировала" школу, чтобы пойти домой и поиграть с котом: детали
Сейчас проверяются информацию о заминировании в таких заведениях:
- ТРЦ "Ocean Plaza";
- 2 супермаркета "Ашан";
- "NOVUS";
- "Эпицентр" на улице Григоренко.
Сейчас в "Ocean Plaza" направили взрывотехников и соответствующие службы, а в других проводят обследование", – заявили в пресс-службе.
Добавим, что в Киеве 15 декабря эвакуировали людей со станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик". Они не работали 6 часов – все из-за сообщения о заминировании.
Поделиться новостью