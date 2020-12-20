В Киеве одновременно сообщили о заминировании 5 крупных заведений торговли. В частности, это были торгово-развлекательные центры и супермаркеты.

Известен список заведений, где проверяют вероятное заминирование. Информацию предоставили в пресс-службе полиции Киева, сообщает УНН.

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Сейчас проверяются информацию о заминировании в таких заведениях:

ТРЦ "Ocean Plaza";

2 супермаркета "Ашан";

"NOVUS";

"Эпицентр" на улице Григоренко.

Сейчас в "Ocean Plaza" направили взрывотехников и соответствующие службы, а в других проводят обследование", – заявили в пресс-службе.

Добавим, что в Киеве 15 декабря эвакуировали людей со станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик". Они не работали 6 часов – все из-за сообщения о заминировании.