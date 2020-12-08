В Киеве 19 и 20 декабря под Аркой Дружбы народов состоится соревнование профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл трипл Snow Fest". Для этого на месте построят горку. В Украине соберутся соперники из 11 стран.

Все участники пройдут тесты на COVID-19 в своих странах, а также медицинский осмотр на локации в Киеве. Об этом сообщает The Village Украина.

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Подготовка к соревнованиям уже началась. Вскоре будут строить конструкцию снежной горки. Также под Аркой дружбы народов будет каток и новогодняя елка.

Какие страны примут участие в соревнованиях?

Организаторы надеются, что в соревнованиях примут участие 200 спортсменов. Свои намерения приехать подтвердили райдеры из 11 стран, в том числе: США, Канады, Нидерландов, Франции, Бельгии, Австрии, Испании, Италии. Суммарный призовой фонд составит 300 000 гривен.

Завершится каждый день фестиваля музыкальной программой. Наблюдать за происходящим можно будет онлайн.

В прошлом году на первом фестивале организаторы собрали более

70 райдеров из 8 стран.

"Дабл трипл Snow Fest" в 2019 – как это было: смотрите видео