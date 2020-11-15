В Киеве состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку политзаключенных: фото, видео
В Киеве 15 ноября состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму и пленных на оккупированной территории Донбасса. На акцию пришли правозащитники, бывшие политзаключенные, родные и друзья незаконно удерживаемых.
Акция в Киеве
В столице на Софиевской площади люди расставили пустые стулья с именами заключенных украинцев: Денис Кащук, Валерия Матюшенко, Марлена Асанова, Елена Пех, Осман Арифмеметов, Тимур Ибрагимов и Юрия Гордийчук. Об этом сообщает Укринформ.
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Мероприятие организовал Центр гражданских свобод совместно с Украинским ПЕН. В акции приняли участие режиссер Ахтем Сеитаблаев, журналист Вахтанг Кипиани и другие.
В Киеве состоялась акция в поддержку политзаключенных: смотрите видео
По словам организаторов, такая акция в Киеве проходит уже в третий раз.
Акция "Пустые стулья" в Киеве / Фото Укринформ
Сколько украинцев находятся в плену
- По информации Центра гражданских свобод, по меньшей мере 234 украинца находятся в плену на временно оккупированной территории.
- В России и в Крыму в тюрьмах удерживают около 100 граждан Украины по политическим мотивам. 76 из них – крымские татары.
- Среди пленных есть журналисты Тимур Ибрагимов, Сервер Мустафаев, Ремзи Бекиров, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Осман Арифмеметов, Руслан Сулейманов и Рустам Шейхалиев.
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