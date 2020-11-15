В Киеве 15 ноября состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму и пленных на оккупированной территории Донбасса. На акцию пришли правозащитники, бывшие политзаключенные, родные и друзья незаконно удерживаемых.

Акция в Киеве

В столице на Софиевской площади люди расставили пустые стулья с именами заключенных украинцев: Денис Кащук, Валерия Матюшенко, Марлена Асанова, Елена Пех, Осман Арифмеметов, Тимур Ибрагимов и Юрия Гордийчук. Об этом сообщает Укринформ.

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Мероприятие организовал Центр гражданских свобод совместно с Украинским ПЕН. В акции приняли участие режиссер Ахтем Сеитаблаев, журналист Вахтанг Кипиани и другие.

В Киеве состоялась акция в поддержку политзаключенных: смотрите видео

По словам организаторов, такая акция в Киеве проходит уже в третий раз.

Акция "Пустые стулья" в Киеве / Фото Укринформ

Сколько украинцев находятся в плену