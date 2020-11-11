В Киеве сотрудница банка 2 года обворовывала клиентов: присвоила более 12 миллионов
В Киеве заместитель директора одного из банков воровала деньги, которые клиенты клали на депозит. Она подделала документы, а средства не учитывались. Теперь ее будут судить.
Женщине грозит заключение до 12 лет. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
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Правоохранители установили, что злоумышленница в течение двух лет присваивала средства по депозитным договорам на общую сумму 12 миллионов 300 тысяч гривен.
В каком банке она работала – не уточняют.
Женщина лгала клиентам, что с их депозитами все в порядке и предоставляла "липовые" документы чтобы успокоить своих "жертв". Так продолжалось несколько лет.
Деньги, которые она списывала, клала в свой карман.
Мошеннице инкриминируют сразу три статьи:
- подделка документов, печатей и штампов;
- служебный подлог;
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Если вина женщины будет доказана в суде, ее могут посадить на 12 лет. Также ей запретят занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Еще конфискуют имущество.
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