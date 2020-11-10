В Киеве 9 ноября возле ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47 мотоцикл Harley Davidson сбил на пешеходе 3 человека. Они переходили дорогу на "зеленый" свет. В соцсетях утверждают, что за рулем был сотрудник СБУ.

Кроме того, до этого мотоциклист врезался в машину на проспекте Василия Порика, но с места ДТП скрылся. Такую информацию распространил "Киев Оперативный".

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Сообщество ссылается на собственные источники – отмечают, что это дело будет расследовать ГБР, поскольку оно касается работника СБУ – именно он управлял мотоциклом.

Журналист сайта 24 канала пытался подтвердить эту информацию, но пресс-службы СБУ и ГБР так и не предоставили ни одного комментария.

Harley Davidson сбил пешеходов: смотрите видео

Есть неподтвержденная информация о том, что владелец транспортного средства был нетрезв.

Что произошло: