За рулем Harley Davidson, сбившего 3 человека в Киеве, мог быть сотрудник СБУ, – соцсети
В Киеве 9 ноября возле ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47 мотоцикл Harley Davidson сбил на пешеходе 3 человека. Они переходили дорогу на "зеленый" свет. В соцсетях утверждают, что за рулем был сотрудник СБУ.
Кроме того, до этого мотоциклист врезался в машину на проспекте Василия Порика, но с места ДТП скрылся. Такую информацию распространил "Киев Оперативный".
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Сообщество ссылается на собственные источники – отмечают, что это дело будет расследовать ГБР, поскольку оно касается работника СБУ – именно он управлял мотоциклом.
Журналист сайта 24 канала пытался подтвердить эту информацию, но пресс-службы СБУ и ГБР так и не предоставили ни одного комментария.
Harley Davidson сбил пешеходов: смотрите видео
Есть неподтвержденная информация о том, что владелец транспортного средства был нетрезв.
Что произошло:
- Авария произошла возле Варшавского квартала около 20:30.
- Пешеходы двигались на зеленый сигнал светофора и заканчивали переходить дорогу, когда в них врезался Harley Davidson.
- В результате столкновения серьезно пострадали пешеходы, пилот мотоцикла Harley Davidson и его пассажирка.
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