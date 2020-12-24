Чиновники столицы хотят разработать специальный маршрут для людей с плохим зрением. Для этого в центре Киева могут установить 3D-макеты наиболее выдающихся мест города.

О планах воплощения проекта создания туристического маршрута для людей с инвалидностью рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщает "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, макеты объектов Киева могут разместить вдоль уникального туристического маршрута.

Как будет выглядеть инклюзивный маршрут в Киеве

Как утверждает чиновница, проект рассчитан не только для того, чтобы облегчить жизнь людям с физическими недостатками. Представители власти хотят таким образом еще и подтвердить имидж прогрессивной европейской столицы.

Фактически, мы уже начали создавать этот маршрут – в этом году совместно с благотворителями мы открыли 3D-макет Софийского собора, который оборудован табличками с надписями шрифтом Брайля. Благодаря этому макету, люди с недостатками зрения могут понять, как выглядит исторический памятник. И мы хотим развить эту идею в полноценный и уникальный туристический маршрут, вдоль которого будут размещены 3D-макеты выдающихся объектов столицы,

– сообщила чиновница.

Разработка маршрута еще не завершена. Ею занимаются представители Управления туризма и промоций КГГА вместе с рабочими Департамента социальной политики КГГА и активистами.