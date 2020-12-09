В Киеве сожгли Mercedes "депутата-слуги" Георгия Зантарии – СМИ
В Киеве неизвестные ночью на 9 декабря сожгли Mercedes-Benz депутата Киевсовет от "Слуги народа" Георгия Зантарии. Это известный украинский дзюдоист грузинского происхождения.
О возможном поджоге автомобиля спортсмена и депутата сообщили на сайте "Обозреватель". Журналисты ссылаются на источники в правоохранительных органах.
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Машина сгорела полностью. В сообществе "Киев оперативный" обнародовали видео пожара на улице Кондратюка, но нет подтвержденной информации, это горела именно машина Георгия Зантарии.
Что известно о Георгии Зантарии?
Известный дзюдоист грузинского происхождения, стал первым чемпионом мира в этом виде спорта в истории Украины. Ранее он работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины (с 2007 по 2020 год, был в звании майора). В 2020 году стал депутатом Киевсовета от "Слуги народа".
В Киеве сожгли машину: смотрите видео
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