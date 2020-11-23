Плохая новость для "зайцев": в Киеве на станции метро "Сырец" появились огромные турникеты
В Киеве на станции метро "Сырец" поставили гигантские турникеты. Отныне "пассажиры-зайцы", которые любят перепрыгивать через такие штуки и не платить за проезд, будут иметь трудности. Высота новых устройств вдвое больше, чем у старых моделей.
В "Киевском метрополитене" уверены, что такие турникеты нельзя перескочить. Об этом сообщает Телеканал "Київ".
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Выглядят новые устройства довольно угрожающе. Но вполне вписываются в интерьер этой "молодой" станции.
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