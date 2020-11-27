В Киеве продолжают обновлять станцию метро "Сырец" – отремонтировали вход и выход, увеличили надпись названия станции, а также установили тактильные отметки со шрифтами Брайля. Ранее на станции сделали гигантские турникеты.

Об обустройстве рассказал руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский. Он подчеркнул, что станция отныне будет более доступной для маломобильных людей.

Читайте также В Киеве курьер залез на стену многоэтажки, чтобы доставить пакет – видео

Что сделали нового на станции "Сырец":

поставили 16 новых дверей;

увеличили надпись названия станции для лучшего визуального восприятия;

обустроили тактильные полосы для ориентирования пассажиров с недостатками зрения;

заменили указатели старой системы визуальной информации на световые;

установили тактильные указатели со шрифтами Брайля.

Ранее на станции обновили контрольно-пропускные пункты и оборудование для оплаты проезда. Отныне "пассажиры-зайцы", которые любят перепрыгивать через такие штуки и не платить за проезд, будут иметь трудности. Высота новых устройств вдвое больше чем у старых моделей.

Как обновили станцию "Сырец": смотрите фото

Станция метро "Сырец" расположена на зеленой ветке. Она была открыта в 2004 году. За одни сутки ею пользуются около 10 тысяч пассажиров.