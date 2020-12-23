В Киеве 23 декабря на улице Антоновича, 155 произошло ДТП. Водитель на Mercedes въехала в Volkswagen, а тот сбил светофор и дорожный знак.

Водитель Volkswagen получил травмы и был госпитализирован в больницу. Об этом говорится в сообществе "Киев Оперативный".

Читайте также Из-за снега и ДТП: Киев остановился из-за безумных пробок – видео

Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет светофора. Похоже, что кто-то из них обманывает. Кто именно – должны установить следователи.

Также, разыскиваются свидетели, которые бы могли подтвердить (или предоставить видео) версию одного из водителей.

В Киеве столкнулись Mercedes и Volkswagen: смотрите видео

Возле села Березовка Киевской области утром 23 декабря произошла серьезная авария с летальными последствиями. Водитель внедорожника не смог избежать столкновения с двумя пешеходами, которые переходили дорогу. Пешеходы пытались перейти дорогу в разрешенном для этого месте, но на левой полосе в них на немалой скорости врезался внедорожник. Они, к сожалению, скончались на месте.