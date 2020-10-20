Пара выращивает тыквы и делает из них декоративные изделия. Они очень популярны как в Европе, так и в азиатских странах. Итак, тыква это не только полезно и вкусно, но и невероятно красиво.

Первые декоративные тыквы – лагенарии – киевляне Владимир и Ольга Сергиенко посадили пять лет назад. Сначала супруги украсили плодами свое жилье, впоследствии это превратилось в своеобразное хобби. Об этом пишут на сайте Seeds.

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"Мне это растение понравилось: и форма, и структура. Мы купили семена, посадили. В первый год выросло их немного – кажется всего 5 тыкв. Они у нас года два лежали как простой декор, пока я не нашла в интернете, что же люди делают из таких плодов", – рассказывает Ольга.

Теперь женщина изготавливает люстры, настольные лампы, вазы из таких тыкв.



Вазы сделаны из тыкв / Фото Seeds

"У нас выращивать такие плоды непросто – очень много перегнивает. В нашей местности, под Киевом, они иногда даже не успевают созреть", – объясняет Ольга.

Процесс подготовки изделий тоже весьма кропотливый, но женщине в этом деле помогает муж, который хорошо владеет инструментами.



А так выглядит тыква лагенария в природе / Фото Seeds

Совсем скоро в Украине и мире будут праздновать Хэллоуин – 31 октября. Из больших тыкв можно сделать традиционный Светильник Джека.