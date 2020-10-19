Женщина после отдыха в ночном клубе 18 октября вызвала такси "Рапид" и попала в ловушку к насильнику. Преступника задержали и он уже признался в содеянном.

Это произошло в Голосеевском районе Киева. От преступления пострадала молодая женщина, которая возглавляет юридическую компанию, сообщает "Обозреватель".

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Хронология преступления

Женщина вызвала такси и на заказ приехал Volkswagen Passat.

Она села на заднее правое пассажирское сиденье.

Через несколько минут водитель повернул в лесопарковую зону.

Когда клиентка спросила, куда он едет, мужчина разозлился, стал кричать на нее, а потом остановил машину.

Он пересел к напуганной женщине на заднее сиденье, начал раздевать, однако она сопротивлялась.

Преступник стал душить свою жертву, нанес удары по голове, а затем изнасиловал.

Затем таксист приказал женщине одеться и отвез ее домой.

Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и вызвала скорую помощь.

Мужчину задержали и он признался в преступлении. Ему 45 лет. Зарегистрирован в Тячевском районе Закарпатской области. В столице он арендовал жилье и "таксовал".