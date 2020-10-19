Изнасиловал, а затем отвез домой: в Киеве таксиста задержали за ужасное преступление
Женщина после отдыха в ночном клубе 18 октября вызвала такси "Рапид" и попала в ловушку к насильнику. Преступника задержали и он уже признался в содеянном.
Это произошло в Голосеевском районе Киева. От преступления пострадала молодая женщина, которая возглавляет юридическую компанию, сообщает "Обозреватель".
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Хронология преступления
- Женщина вызвала такси и на заказ приехал Volkswagen Passat.
- Она села на заднее правое пассажирское сиденье.
- Через несколько минут водитель повернул в лесопарковую зону.
- Когда клиентка спросила, куда он едет, мужчина разозлился, стал кричать на нее, а потом остановил машину.
- Он пересел к напуганной женщине на заднее сиденье, начал раздевать, однако она сопротивлялась.
- Преступник стал душить свою жертву, нанес удары по голове, а затем изнасиловал.
- Затем таксист приказал женщине одеться и отвез ее домой.
- Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и вызвала скорую помощь.
Мужчину задержали и он признался в преступлении. Ему 45 лет. Зарегистрирован в Тячевском районе Закарпатской области. В столице он арендовал жилье и "таксовал".
Почему таких таксистов допускают к работе?
Рынок такси в Украине практически не урегулирован.
Сейчас в Украине услуги такси предоставляют более 200 тысяч человек, 98% из них работают без соответствующих разрешений.
Сейчас в правительстве планируют навести порядок в этой сфере. Патент стоимостью в одну минимальную зарплату в год, справка о несудимости, страхование пассажиров, медицинский осмотр и занесение данных водителя в реестр автомобильных перевозчиков – такие требования для таксистов хотят ввести.
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