В Киеве таксист забрал небольшую посылку, которую попросили доставить из точки А в точку Б. Перевозчик решил заглянуть в коробочку, потому что заподозрил неладное. Его подозрения были вполне обоснованы – в пакете он нашел несколько луковиц и пакетик с наркотиками.

Водитель набрал в полицию, а там ему предложили устроить спектакль – таксист должен был все-таки передать посылку ее владельцу, а копы после этого его задержали. Видео инцидента опубликовали в сообществе "Киев оперативный".

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Таксист был настолько раздражен, что даже начал бить ногами "клиента", а мужчина уверял, что ничего не заказывал, однако когда посылку открыли, он попытался быстро вытащить пакетик и сказал, что там только лук.

В Киеве задержали мужчину, которому таксист привез наркотики: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)