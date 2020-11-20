Очередная авария с участием таксиста Uber произошла вечером 20 ноября на площади Тараса Шевченко в Оболонском районе Киева. Водитель брендированной легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу в предназначенном для этого месте.

Об аварии написали в сообществе "Киев оперативный" в фейсбуке. Водитель поворачивал на улицу Вышгородскую с перекреста с движением по кругу.

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В это момент женщина переходила дорогу на расположенном фактически на выезде из круга переходе.

Что известно о ДТП с таксистом Uber на Оболони в Киеве

На месте аварии работают следователи. Женщину госпитализировали медики скорой. Ее состояние пока неизвестно. По факту сбития женщины полицейские откроют уголовное производство.

Из-за чего именно произошло ДТП, неизвестно.

Опасные переходы

Надо отметить, что переход, на котором сбили женщину, местные жители считают особенно опасным. Как и немалое количество нерегулируемых переходов на Оболони, которые расположены фактически на съездах по круговому движению. Двигаясь не в крайних полосах, водители очень часто не видят пешеходов. Кроме того, для тех, кто не знает о наличии перехода у развязки, "зебра" может стать неожиданностью.