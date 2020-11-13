В Киеве таксист Uber влетел в киоск на остановке: есть жертвы – фото, видео 18+
На кольцевой дороге в Киеве столкнулись Hyundai и автомобиль службы такси Uber. Из-за этого второй влетел на тротуар и врезался в киоск на остановке транспорта. По предварительной информации, 2 человека погибли.
Что известно о пострадавших
ДТП произошло утром 13 ноября возле остановки "Академгородок". В результате столкновения погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. Об этом 24 каналу рассказали в Патрульной полиции Киева.
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В то же время очевидцы происшествия рассказали, что в результате ДТП травмировались 4 человека. Одного мужчину зажало между автомобилем и киоском. Правоохранители вытащили его щипцами.
Детали ДТП в Киеве
- Как сообщает ТСН, погибшей женщине около 40 лет.
- Предварительно известно, что водитель такси не справился с управлением, влетел в остановку и врезался в Hyundai.
- По словам очевидцев, авто ехало на бешеной скорости.
- В результате ДТП таксист не пострадал.
Что известно о водителе Uber
По данным телеграмм-канала Dtp.kiev, водитель Uber был очень уставший и поэтому не справился с управлением. Осмотр на алкотестере "Драгер" показал у него 0 промилле.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в фейсбуке назвал вероятную причину ДТП.
По предварительным данным, это был результат водителя в погоне за заработанными зарплатами на колесе. Водитель просто заснул,
– сказал Геращенко.
В Киеве произошло смертельное ДТП на остановке / Фото dtp.kiev
В Киеве в ДТП погибли 2 человека / Фото "Киев Сейчас"
Смотрите видео момента ДТП в Киеве:
В Киеве водитель Uber влетел в киоск на остановке: смотрите видео
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