На кольцевой дороге в Киеве столкнулись Hyundai и автомобиль службы такси Uber. Из-за этого второй влетел на тротуар и врезался в киоск на остановке транспорта. По предварительной информации, 2 человека погибли.

Что известно о пострадавших

ДТП произошло утром 13 ноября возле остановки "Академгородок". В результате столкновения погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. Об этом 24 каналу рассказали в Патрульной полиции Киева.

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве на кольцевой: появилось видео столкновения 18+

В то же время очевидцы происшествия рассказали, что в результате ДТП травмировались 4 человека. Одного мужчину зажало между автомобилем и киоском. Правоохранители вытащили его щипцами.

Детали ДТП в Киеве

Как сообщает ТСН, погибшей женщине около 40 лет.

Предварительно известно, что водитель такси не справился с управлением, влетел в остановку и врезался в Hyundai.

По словам очевидцев, авто ехало на бешеной скорости.

В результате ДТП таксист не пострадал.



Что известно о водителе Uber

По данным телеграмм-канала Dtp.kiev, водитель Uber был очень уставший и поэтому не справился с управлением. Осмотр на алкотестере "Драгер" показал у него 0 промилле.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в фейсбуке назвал вероятную причину ДТП.

По предварительным данным, это был результат водителя в погоне за заработанными зарплатами на колесе. Водитель просто заснул,

– сказал Геращенко.



В Киеве произошло смертельное ДТП на остановке / Фото dtp.kiev



В Киеве в ДТП погибли 2 человека / Фото "Киев Сейчас"

Смотрите видео момента ДТП в Киеве:

В Киеве водитель Uber влетел в киоск на остановке: смотрите видео