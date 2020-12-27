В Киеве 26 декабря произошла стрельба. Водитель такси не пустил пассажира, который в грязной одежде пытался попасть в салон и лез в драку. В конце концов таксист применил травматическое оружие.

Раненого пассажира забрала скорая. Об этом сообщает Киев Оперативный. Читайте также Смертельная авария под Киевом: в результате столкновения легковушек есть погибшие – фото, видео Что известно об инциденте Вечером 26 декабря таксист получил вызов на улицу Казачества в Киеве.

Прибыв на место, он увидел клиента в грязной одежде. Водитель отказался его везти.

Пассажир разозлился и полез к таксисту с кулаками.

Водитель такси в своей программе нажал кнопку SOS,на возглас откликнулся 1 таксист, приехавший через 15 минут.

Все это время пассажир пытался попасть в салон авто и лез в драку с водителем.

По словам таксиста, ему больше ничего не осталось, кроме как схватиться за свое травматическое оружие.

Он произвел два выстрела и попал в ногу пассажиру. В Киеве таксист подстрелил пассажира из-за грязной одежды: видео Киев Оперативный Обратите внимание! В ночь на 26 декабря в Дарницком районе Киева эвакуатор крушил припаркованные автомобили. Повредив 4 машины, водитель скрылся с места инцидента. Подробнее об этом – читайте по ссылке.