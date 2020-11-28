В Киеве 28 ноября таксист на Skoda заснул во время движения и врезался в Subaru. Авария произошла на Кловском спуске.

Что известно о ДТП

Таксист ехал с улицы Институтской по направлению к метро "Кловская". Об этом сообщили "Вартові еспресо".

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По предварительной информации, водитель заснул и врезался в Subaru. В издании отметили, что удар не был слишком силен. Однако у водителя сработала подушка безопасности, что и спасло ему жизнь.

В ДТП есть погибшая

В результате аварии погибла пассажирка такси. Женщина находилась на заднем сиденье и, вероятно, не была пристегнута ремнем безопасности.

Медики приехали на место происшествия и констатировали смерть.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства аварии устанавливают.

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Смотрите видео с места аварии:

Таксист заснул и вызвал ДТП / Фото "Вартові еспресо":