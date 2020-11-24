Полицейские пытались раскрыть уголовное производство о нападении на водителя такси, но выяснили, что мужчина не был жертвой злоумышленников. 24 ноября ему сообщили о подозрении в ложном сообщении о совершении преступления.

Предполагаемому правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в полиции Киева. Вскоре дело таксиста передадут в суд.

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По словам полицейских, мужчина пытался скрыть от жены растрату денег.

Что известно о "нападении" на таксиста в Киеве

Водитель такси обратился в полицию и сообщил о том, что на него было совершено нападение возле станции метро "Нивки". Следователи начали поиски предполагаемого нападавшего, но некоторые показания мужчины не совпадали.

Как выяснили следователи, "пострадавший" отправил знакомой деньги, а чтобы не сообщать об этом жене, позвонил в полицию с рассказом о фейковой истории. Кроме того, для правдоподобия он даже разорвал свою куртку.



Мужчина инсценировал разбойное нападение / Фото полиции Киева

Пассажиров не было

Копы узнали, что то время, когда на таксиста якобы было совершено нападение, в салон его машины никто не садился. Сам он при этом даже нигде не останавливался и находился в пути.

Поэтому из-за ложного сообщения о преступлении мужчина может получить судимость. Если суд признает его вину, мужчину могут отправить на 2 года исправительных работ, арестовать на 6 месяцев, ограничить его свободу на срок до 3 лет, или же посадить в тюрьму на 2 года.