В Киеве на таможне обнаружили необычную посылку – пулемет 1942 года MG 42. Это довольно мощное оружие, которое называли "газонокосилкой" или "циркулярной пилой Гитлера". Раритетное оружие во Францию прислал житель Буковины.

Отправитель замотал пулемет в фольгу, но это не помогло – сканер на таможне все равно показал, что внутри посылки. Оружие, конечно, не пропустили во Францию. Об этом пишут на странице в фейсбук киевской таможни.

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В декларации было указано, что это запчасти. На самом деле в коробке было смертоносное оружие, которое было разработано в нацистской Германии и принято на вооружение Вермахта в 1942 году.

Это относительно простой пулемет, но он обладал способностью обеспечивать потрясающий объем огня на подавление (совершал 1200 – 1300 выстрелов в минуту), позволял вести прицельный огонь на расстояние до 2000 метров, замена ствола у него осуществлялась лишь одним человеком за 6 – 10 секунд.

Не известно на самом ли деле работает эта ужасная "пилкГитлера" – ее таможенники отправили на экспертизу. Поэтому французский получатель не дождется своего пулемета. А украинскому отправителю выписали протокол о нарушении таможенных правил.

Украинским законодательством в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему.