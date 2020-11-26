В киевском аэропорту "Борисполь" поймали парочку – мужчину и женщину, которые хотели незаконно ввезти в Украину бриллианты. Свою контрабанду они спрятали в трусах.

Женщина везла в своем нижнем белье 4 пакетика с бриллиантами, у ее спутника было два пакетика. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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Драгоценные камни киевляне везли из Турции. При проведении досмотра пассажиров таможенники обнаружили шесть пакетиков с бриллиантами общим весом брутто 39,2 грамма.

Контрабандисты пошли по "зеленому" коридору и отрицали, что везут что-то незаконно. Но когда их попросили раздеться для осмотра, они признались и достали из трусов пакетики с бриллиантами.

Камни изъяли, а пассажирам выдали вместо них протоколы о нарушении таможенных правил.

Стоимость бриллиантов пока неизвестна. Ее установит экспертиза.

Камни, которые изъяли на таможне / Фото ГТС