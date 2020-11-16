В киевском аэропорту "Борисполь" таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти 18 камней янтаря в ОАЭ. Это редкие камни, весом более 5 кг.

О контрабанде знали заранее. Жителя Ровно уже ждали на таможне с камнями. Об этом пишут на фейсбук-странице Киевской таможни.

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Время сбора камней

Информация о возможном незаконном вывозе янтаря поступила от СБУ. Таможенники конфисковали "солнечные камни" – оказалось, что они огромны.

Вес самого куска впечатляет – 700 граммов, его размер по длинной стороной 18 сантиметров

– рассказали таможенники.

Контрабандист пытался пронести товар через "зеленый коридор" и не указал, что вывозит столь ценный бренд в другую страну.

Только штраф

Объяснить происхождение камней и цели перемещения его в ОАЭ пассажир не смог.

На мужчину составили протокол за нарушение порядка прохождения таможенного контроля. Ему грозит лишь 1700 гривен штрафа.

Также мужчине, вероятно, придется распрощаться с янтарем в пользу государства.