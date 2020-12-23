В Киеве в районе Теремки на территории школы №250 демонтировали заброшенное здание. Этого момента местные жители ждали 15 лет. Говорят, что это был "бомж-наркопритон".

Снос здания вызвал бурную реакцию соцсетей. Фотографию процесса демонтажа показал киевлянин Евгений Голубенко.

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Жители этого района в комментариях отмечают, что заброшенное здание нужно было снести еще 15 лет назад.

"Не может быть. Столько поколений школьников прошли мимо. Сколько родительских нервов и просьб", – пишет киевлянка Евгения.

В сети также опубликовали старую фотографию здания.



Так оно выглядело до сноса / Фото Евгения Голубенко

Люди отмечают, что на территориях других школ есть аналогичные объекты, которые ждут демонтажа.