В Киеве в торговом центре оборвался лифт: погиб мужчина
В Киеве в одном из гипермаркетов Святошинского района 23 ноября оборвался лифт. Погиб грузчик – кабина упала на скорости в шахту. Он умер до приезда скорой.
Шансов выжить у мужчины было мало. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
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По информации, которую предоставили сайтау 24 канала из другого источника, это произошло в супермаркете "Велмарт", который расположен на улице Чернобыльской.
Погибшему было 52 года. Он работал в этом гипермаркете грузчиком. Мужчина зашел в лифт, но что-то сломалось, и кабина пролетела 6 метров на большой скорости и упала в шахту.
Грузчик, к сожалению, умер еще до того, как на место прибыли медики.
- В Киеве в октябре 2020 года лифт, в котором врачи поднимались к пациентке, сорвался с 5 этажа. К счастью, сработала система аварийного торможения, поэтому никто не пострадал;
- Бригада приехала помочь женщине, которая потеряла сознание;
- Машина выехала оперативно, а возле дома врачей встретили мать больной и ее 10-летняя дочь. Все зашли в лифт и начали подниматься на восьмой этаж. Вдруг лифт оборвался и начал падать вниз.
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