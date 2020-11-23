В Киеве в одном из гипермаркетов Святошинского района 23 ноября оборвался лифт. Погиб грузчик – кабина упала на скорости в шахту. Он умер до приезда скорой.

Шансов выжить у мужчины было мало. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

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По информации, которую предоставили сайтау 24 канала из другого источника, это произошло в супермаркете "Велмарт", который расположен на улице Чернобыльской.

Погибшему было 52 года. Он работал в этом гипермаркете грузчиком. Мужчина зашел в лифт, но что-то сломалось, и кабина пролетела 6 метров на большой скорости и упала в шахту.

Грузчик, к сожалению, умер еще до того, как на место прибыли медики.

Обратите внимание! В Киеве в целом эксплуатируется более 22 тысяч лифтов, около 10 тысяч из них отработали свой эксплуатационный срок, который составляет 25 лет. И хотя их периодически ремонтируют и продлевают срок эксплуатации, потенциально опасным может быть каждый.