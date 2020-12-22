В Киеве 22 декабря возле станции метро "Тараса Шевченко" произошло ДТП. Автомобиль Toyota столкнулся с Mini, в результате последняя машина перевернулась на крышу.

Сейчас неизвестно кто пострадал. На месте работают правоохранители. Видео ДТП обнародовали в сообществе "Киев Оперативный".

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В Киеве Toyota столкнулась с Mini: смотрите видео

20 декабря в Киеве на площади Победы произошло ДТП – Mercedes сбил сразу 2 скутеристов. Похоже, что это были курьеры двух компаний-конкурентов – Glovo и Raketa, которые решили устроить гонки, которые завершились довольно грустно. Один из них с травмами попал в больницу

В этот же день пьяный сотрудник полиции на автомобиле Toyota протаранил припаркованный Mercedes, а после еще и врезался в ограждение. В момент ДТП дорога была пустой.