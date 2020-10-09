КГГА предупредила жителей Троещины в Киеве о возможных перебоях в водоснабжении ночью с 9 на 10 октября. Там будут делать очередной ремонт.

Начиная с 22 часов вечера давление в водопроводной сети будет снижаться. Работы продлятся до 7 утра. Об этом предупредили в КГГА.

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Где будут делать ремонт

Ремонт будут делать на улице Оноре де Бальзака. В "Киевводоканале" извиняются за временные неудобства, говорится в сообщении.

Что известно о проблемах с водой в Киеве

В Киеве постоянно возникают проблемы с водоснабжением и аварии. Время от времени в разных районах от прорыва труб появляются своеобразные гейзеры. К примеру, в июне киевляне наблюдали подобное явление на бульваре Дружбы Народов – вода достигла высоты 4-этажного дома.

А на Березняках в июле струя холодной воды достигала 6 этажа.