На улице Тростянецкий в Дарницком районе Киева днем 28 октября произошло ЧП. Четыре коммунальщика, которые вели ремонтные работы, чуть не погибли под землей.

Пострадавшие являются рабочими Киевводоканала, сообщили в КГГА, пояснив, что инцидент произошел из-за утечки газа. В ГСЧС утверждают, что коммунальщиков смыло большим напором воды.

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Как утверждают свидетели инцидента, спасатели достали трех работников Водоканала непосредственно из коллектора. Четвертого же отнесло примерно на 100 метров.



Бойцам ГСЧС пришлось нырять в коллектор / Фото пресс-службы ГСЧС Киева

Что известно о коммунальной аварии на Тростянецкой

28 октября работники водоканала спустились в Новодарницкий коллектор для проведения работ. Но под землей из одной из труб хлынула вода. Большим потоком мужчин буквально смыло. Трое из них получили ушибы и другие травмы. Помощь им оказали на месте.

Еще одному не повезло больше. Мужчина потерял сознание. Спасатели, прибывшие на место инцидента, нашли пострадавшего возле другого коллектора. В тяжелом состоянии коммунальщика госпитализировали в больницу.



Четвертого пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии / Фото из соцсетей

Постоянный ремонт

Работы по ремонту коллектора из-за перебоев с финансированием на этом месте ведутся уже не первый месяц. Из-за этого вблизи выезда из Тростянецкой на Харьковское шоссе перекрыта полоса движения для авто, что создает неудобства водителям. Из самого коллектора постоянно воняет нечистотами, которыми дышат жители ближайших домов.



Коллектор на Тростянецкой не могут отремонтировать больше чем полгода / Фото из соцсетей