В столице, на проспекте Шухевича грузовик задел троллейбусный провод. В результате кузов сорвался и оказался на проезжей части.

Инцидент произошел с грузовым Mercedes на проспекте Шухевича в Киеве. Об этом сообщают в телеграмме "Вартові Еспресо".

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По предварительной информации, грузовик двигался в направлении бульвара Перова. И тогда верхней частью кузова зацепился за провисшие подвесы троллейбусного провода.

В результате кузов вместе с грузом упал на проезжую часть. А это перекрыло движение транспорта в крайней левой полосе.

Обратите внимание! Ранее на том же проспекте Шухевича в Киеве водитель такси умер за рулем. В результате автомобиль Skoda Fabia сбил ограждение и вылетел на тротуар.



В столице у грузовика сорвало кузов / Фото "Вартові Еспресо"



Из авто выпал весь груз / Фото "Вартові Еспресо"

На Шухевича в Киеве у авто оторвало кузов: смотрите карту