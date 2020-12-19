В Киеве у грузовика во время движения сорвало кузов: фото инцидента
В столице, на проспекте Шухевича грузовик задел троллейбусный провод. В результате кузов сорвался и оказался на проезжей части.
Инцидент произошел с грузовым Mercedes на проспекте Шухевича в Киеве. Об этом сообщают в телеграмме "Вартові Еспресо".
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По предварительной информации, грузовик двигался в направлении бульвара Перова. И тогда верхней частью кузова зацепился за провисшие подвесы троллейбусного провода.
В результате кузов вместе с грузом упал на проезжую часть. А это перекрыло движение транспорта в крайней левой полосе.
В столице у грузовика сорвало кузов / Фото "Вартові Еспресо"
Из авто выпал весь груз / Фото "Вартові Еспресо"
На Шухевича в Киеве у авто оторвало кузов: смотрите карту
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