В Киеве могут закрыть новогодние локации, поскольку их посетители и организаторы пренебрегают карантинными мероприятиями. Эпидемиологи шокированы безопасностью граждан.

Председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии журналистам "Сегодня" отметил, что сотрудников службы возмутили толпы людей, которые собираются на новогодних локациях в столице. Они намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники.

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Речь идет в частности о ярмарках. Рубан считает, что консультации не дали никаких результатов.

Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут нести уголовную ответственность,

– сказал он.

По словам Рубана, это касается всех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина.